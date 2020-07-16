Son dakika haberleri: Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kardeş adliyede
Son dakika haberlerine göre Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
16.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:03
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Merkez Kocasinan ilçesinde önceki gün 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanmıştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA