Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
25.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:49
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde şafak operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA