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Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunduğu öğrenilen A.T., A.M. ve K.İ.'nin kentte yaşadığını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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