Son dakika haberleri... Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika habere göre Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
20.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:32
Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kulpak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 5 itfaiye aracı,1 su tankı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopterle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.
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Kaynak: AA