Son dakika haberleri... Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika habere göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haciz ve yakalama kaydı bulunan otolardan change yapıldığı belirlenen piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 adet otomobil ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haciz ve yakalama kaydı bulunan otolardan change yapıldığı belirlenen piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 adet otomobil ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son zamanlarda meydana gelen çalıntı otomobil, çalıntı motosiklet, change oto, ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan oto ve gümrük kaçağı yabancı plakalı oto gibi aranan araçların bulunması ve suça konu araçların şüpheli yada şüphelilerinin tespiti ile yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 adet oto incelendi. İncelemede 4 otomobilin haciz ve yakalama kaydı bulunan otolardan change yapıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

 Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

 Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü

Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title