Son dakika haberleri | Kayseri'de çatı yangını hasara neden oldu Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Battalgazi Mahallesi Halk Sokak'ta yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı müstakil bir evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çatıya da sıçrayan yangın, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine komşuların da yardımıyla söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin kontrol amaçlı geldiği yangında yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Kaynak: AA