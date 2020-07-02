Son dakika haberleri | Kayseri'de çatı yangını Son dakika güncel haberine göre Kayseri'de çatı yangınıKAYSERİ'de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de çatı yangını

KAYSERİ'de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi caddesinde bulunan Aktem siteleri D Blokta meydana geldi. 8 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak bir saatte söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA