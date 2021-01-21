Son dakika haberleri! Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı davası
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Son dakika haberleri! Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı davası

21.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:58
Son dakika haberleri! Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı davası

Son dakika haberlerine göre Kars'taki 13 besiciden aldıkları 1104 büyükbaş hayvandan bir kısmının parasını ödemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kars'taki 13 besiciden aldıkları 1104 büyükbaş hayvandan bir kısmının parasını ödemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık E.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar G.K, Ş.K. ve İ.K. ise duruşmaya katılmadı.

Yaklaşık 7 milyon liraya satın aldıkları 1104 hayvandan bir kısmının parasını ödemedikleri iddiasıyla haklarında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından dava açılan E.K. savunmasında, iddiaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık avukatları, büyükbaş hayvan sayısının bahsedilenden daha az olduğunu savundu.

Müşteki avukatları ise gönderilen hayvan sayının 1104 olduğunu ve müvekillerinin mağduriyetinin giderilmediğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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