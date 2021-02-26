Son dakika haberleri... Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
26.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:17
Son dakika haberler... Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Salur Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması kararı aldı.
Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin