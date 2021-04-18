Son dakika haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 35 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 35 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Oba Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan M.K'nin hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.K'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil