Son dakika haberleri | Kayseri'de bir kişi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haberleri | Kayseri'de bir kişi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberleri | Kayseri'de bir kişi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'ta bulunan müstakil evde, M.Ş. ile arkadaşı Y.B. (55) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.Ş, bıçakla arkadaşını boynundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.B, yaşamını yitirdi.

Şüpheli M.Ş, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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