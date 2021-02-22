Son dakika haberleri: Kayseri'de bir kadın evinde ölü bulundu
22.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:52
Son dakika haberlerine göre Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Tacettin Veli Mahallesi Bardak Sokak'ta bir apartmanın 7. katında yaşayan F.D'den haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, F.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının yakınları ve apartman sakinleri üzüntü yaşadı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya