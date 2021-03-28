Son dakika haberleri! Kayseri'de bir eve silahlı saldırı
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Son dakika haberleri! Kayseri'de bir eve silahlı saldırı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kayseri'de bir eve silahlı saldırı

Son dakika habere göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, müstakil bir eve kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, müstakil bir eve kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Mert Sokak'ta bulanan müstakil bir eve, otomobille gelen 4 şüpheli araç içinden tabancayla ateş açtı.

Otomobilden inen şüpheliler, evin bahçesine girerek rast gele çevreye ateş açmaya devam etti. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı anında bahçede kadınlar ve çocukların bulunduğu, ancak yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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