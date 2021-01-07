Son dakika haberleri! Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
07.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:58
Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi 4202. Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmalar sonucu yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün