Son dakika haberleri! Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

07.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:58
Son dakika haberleri! Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi 4202. Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmalar sonucu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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