Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı
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Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı

27.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:59

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir babanın ihbarı üzerine, vinçli kamyonunu çalan oğlu gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir babanın ihbarı üzerine, vinçli kamyonunu çalan oğlu gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde babası ile yaşayan Y.Y. (30), evin önündeki 38 RT 065 plakalı üzerinde vinç bulunan kamyonu alarak kaçtı.

Baba A.Y'nin, oğlunun hırsızlık yapmak için vincini çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre sonra Cami Caddesi'nde aracı durduran ekipler, Y.Y'yi gözaltına aldı.

A.Y'nin, daha önce de başka araçlarını çaldığı gerekçesiyle oğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Y.Y'nin ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı
Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı
Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı
Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 16:59:08. #1.15#
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