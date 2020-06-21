Son dakika haberleri | Kayseri'de bıçaklı kavga: 6 yaralı Son dakika güncel haberine göre Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi Dilekyolu Sokağı'nda iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Orhan (38) ve Ali K. (57), Mehmet (37), Nilüfer (39), Alican (20) ve Ali Eren K. (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA