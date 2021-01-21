Son dakika haber: Bağ evi ve villalardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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Son dakika haber: Bağ evi ve villalardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

21.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:01

Son dakika haberler... Kayseri'de bağ evi ve villalardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de bağ evi ve villalardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinin Barsama ve Gömeç bölgelerindeki bağ evleri ile villalardan matkap, hilti, kaynak makinesi, jeneratör ve televizyon gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlısı A.R.A, evinde gözaltına alındı. 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelinin ikametinde, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

A.R.A. ile malzemeleri birlikte çaldığı belirlenen T.T. ile K.A'nın ise Aksaray'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıkları ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Son dakika haber: Bağ evi ve villalardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Son dakika haber: Bağ evi ve villalardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Son dakika haber: Bağ evi ve villalardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Son dakika haber: Bağ evi ve villalardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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