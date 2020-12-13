Son dakika haberleri | Kayseri'de ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kayseri'de ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu

13.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:32
Son dakika haberleri | Kayseri'de ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde oturan D.Ş, 1,5 aylık Kangal cinsi olduğu belirtilen yavru köpeğinden dünden beri haber alamayınca aramaya başladı.

D.Ş, köpeğini bugün evinin arkasında iple ayakları ve boğazı bağlanmış halde ölü buldu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

Yavru köpek ayakları ve boynu bağlı olarak ölü bulundu
Yavru köpek ayakları ve boynu bağlı olarak ölü bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Son dakika haberleri: 3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu
Son dakika haberleri: 3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Serdar Ortaç Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Rusya Azerbaycan Fenerbahçe Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kayseri'de ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 19:35:34. #1.15#
title