Son dakika haberleri... Kayseri'de avukat, 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklandı
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Son dakika haberleri... Kayseri'de avukat, 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklandı

Son dakika güncel haberi... KAYSERİ'de, geçen Ocak ayında Mehmet A. (68), avukat oğlu Özgür A.'nın (36) eski müvekkili olan Ahmet Demir'i (40) tabancayla vurarak öldürdü.

Son dakika haberleri... Kayseri'de avukat, 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklandı
13.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:06

KAYSERİ'de, geçen Ocak ayında Mehmet A. (68), avukat oğlu Özgür A.'nın (36) eski müvekkili olan Ahmet Demir'i (40) tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet A.'nın avukat oğlu Özgür A. da bugün çıkarıldığı mahkemece 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklandı.

Olay, 7 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A., oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. Mehmet A, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir'i çıkan kavga sonrası belindeki tabancayı çıkarıp, 5 kurşun ile öldürdü. Ahmet Demir'in sosyal medya hesaplarından ağır hakaretler yaptığı da ortaya çıkarken, şüpheli Mehmet A. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Polis ve savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

AVUKAT OĞLU BUGÜN TUTUKLANDI

7 aylık süreçte cinayeti araştıran Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür A.'yı ifadeye çağırdı. Savcılık ifadesinin ardından Özgür A., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Avukat Özgür A., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece kuvvetli suç şüphesi ile 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

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