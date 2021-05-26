Son dakika haberleri! Kayseri'de arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberleri! Kayseri'de arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri! Kayseri'de arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de, tartıştığı arkadaşını başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri'de, tartıştığı arkadaşını başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Z.E. katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, eksikliklerin giderilmesi ve sanık ile avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi'nde, 22 Ekim 2020'de, ikisi de Afganistan vatandaşı olan Z.E. (33) ile T.M. (22) arasında tartışma çıkmış, Z.E, arkadaşı T.M'yi başına taşla vurup öldürdükten sonra yol kenarına atmıştı. Taş ve kumla cesedin üzerini kapatıp olay yerinden kaçan Z.E, daha sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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