Son dakika haberleri: Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 gözaltı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 6 farklı mahallede düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 'hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan i.Ş., 'konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. Ş., haklarında 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.O., A.O. ve O.O., 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ve '6284 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 3 gün hapis cezaları bulunan Y.D., Z.Ç. ve Ş.S. işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAYSERİ

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