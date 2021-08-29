Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini darbeden genç, evinin odunluğunu ateşe vererek kaçtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini darbeden genç, evinin odunluğunu ateşe vererek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Handan Sokak'taki evlerinde M.K. (20), para vermediği iddiasıyla annesi H.K'yi darbetti.

Evdeki eşyaya zarar veren M.K, evin odunluğunda yangın çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ
TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emine Erdoğan Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Filiz Akın Burak Deniz Neşet Ertaş Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Salih Uçan Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:42:00. #1.15#

title