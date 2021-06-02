Son dakika haberleri! Kayseri'de akrabasını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
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Son dakika haberleri! Kayseri'de akrabasını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri! Kayseri'de akrabasını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kayseri'de yakınını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yakınını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık B.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.A. savunmasında, olay günü akrabası olan maktul Y.A. ile ormanlık ve engebeli bir alanda bulundukları esnada ayağının kayması sonucu yanında bulunan tüfeğin tetiğine elinin kazara gittiğini öne sürerek, "Elim tetiğe basılı kaldı, bu nedenle birden fazla atış yaptı. Kesinlikle bilerek birden fazla kez ateş etmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık B.A'ya,""kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın 24 Ağustos 2020'de Pınarbaşı ilçesi Kırkgeçit Mahallesi Mecit Yaylası Saldere mevkisindeki ormanlık alanda silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekiplerce katil zanlısı olduğu belirlenen B.A. yakalanmış, şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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