Son dakika haberleri... Kayseri'de akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Kayseri'de akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda yangın çıktı

23.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:00
Son dakika haberleri... Kayseri'de akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda yangın çıktı

Son dakika haberler: Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda çıkan paniğe neden oldu.

Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda çıkan paniğe neden oldu.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle istasyonun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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