Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı 2015 yılından beri firari olan kadın yapılan operasyonda yakayı ele verdi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 adreste 42 ekip ve 104 personelin katılımıyla...

Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı

2015 yılından beri firari olan kadın yapılan operasyonda yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 adreste 42 ekip ve 104 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 18 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, silahla tehdit ve 6136 SKM gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik 31 adrese 42 ekip ve 104 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda araması bulunan toplam 18 şahıs yakalandı.

"2015 yılından beri 7 ayrı hırsızlık suçundan aranıyordu"

Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 7 ayrı hırsızlık suçundan 2015 yılından bu yana firar olarak aranan Kiraz Ç. isimli şahıs da yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. İşlemleri tamamlananlar, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı
Spor Halis Özkahya Mergim Berisha Diego Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 22:01:52. #1.12#