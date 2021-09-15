Son dakika haberleri... Kayseri'de 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 adreste 42 ekip ve 104 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 18 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, silahla tehdit ve 6136 SKM gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik 31 adrese 42 ekip ve 104 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda araması bulunan toplam 18 şahıs yakalandı.

"2015 yılından beri 7 ayrı hırsızlık suçundan aranıyordu"

Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 7 ayrı hırsızlık suçundan 2015 yılından bu yana firar olarak aranan Kiraz Ç. isimli şahıs da yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. İşlemleri tamamlananlar, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ