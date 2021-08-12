Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada,38 UE 787, 38 DV 162 ve 38 LL 268 plakalı 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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