Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı

12.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:52
Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de 3 otomobilin karıştığı karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de 3 otomobilin karıştığı karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Akmescit kavşağında meydana geldi. Sadullah Özer yönetimindeki 38 TR 426 plakalı otomobil, kavşağı geçerken önce Ersin Avşar idaresindeki 38 VN 826 plakalı otomobile daha sonra da Yasin Muhammed'in kullandığı 38 AN 659 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 38 VN 826 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada 3 otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Özlem Avşar, Muhammed Sivritaş, Mehmet Elmas, Esma Sivritaş ve Mustafa Turan Sivritaş yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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