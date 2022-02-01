Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

AA, Murat Asil - Güncel
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Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haber: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2'si tır 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2'si tır 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 16 SEU 13 plakalı tıbbi malzeme taşıyan tır ile 33 AJF 202 plakalı tır, Mimarsinan Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırlar ışıklarda bekleyen iki kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan 16 SEU 13 plakalı tırın sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

AA / Murat Asil - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haber

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