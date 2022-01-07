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Son dakika haberleri: Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde midibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde midibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Orhun S.'nin kullandığı 38 AET 942 plakalı midibüs; Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Hilal Sıkar olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kürşad Samed Özçine de, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile beraber 19 öğrenci ise kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı midibüs kazası, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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