Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

18.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:14
Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 13 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 13 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Y.G. ve B.B. ile avukatları hazır bulundu.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık B.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık Y.G. de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, B.B'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:15:34. #1.15#
title