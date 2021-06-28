Son dakika haberleri: Kayseri'de 19 yaşındaki genç, tabancayla öldürüldü
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Son dakika haberleri: Kayseri'de 19 yaşındaki genç, tabancayla öldürüldü

Son dakika haberleri: Kayseri'de 19 yaşındaki genç, tabancayla öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAYSERİ'de, traktörüyle seyir halindeyken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açılan Efekan Aktaş (19), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, traktörüyle seyir halindeyken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açılan Efekan Aktaş (19), hayatını kaybetti.

Olay, Talas Alabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a traktörüyle seyir halindeyken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Efekan Aktaş'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Aktaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tomarza ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.   


- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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