Son dakika haberleri! Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı
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Son dakika haberleri! Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

15.10.2020 23:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:06
Son dakika haberleri! Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, 133 koyun çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, 133 koyun çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de ilçeye bağlı Kazancık ve Yahyabey mahallelerinde meydana geldi. 133 koyunu çalınan 2 besici durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık olayını K.Ö., U.U., Z.G. ve M.G'nin yaptığını belirledi. Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri, hırsızlığı yaptıkları kamyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada çalınan 133 koyundan 25'i bulunarak sahibine teslim edildi. Çalınan diğer koyunların ise, çeşitli tarihlerde satıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, K.Ö., U.U. ve Z.G. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri! Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı
Son dakika haberleri! Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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