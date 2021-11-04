Son dakika haberleri! Kayseri'de 12 ilde aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kayseri'de 12 ilde aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kayseri'de 12 ilde aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Son dakika habere göre Kayseri'de, 12 ilde aranan zanlı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 12 ilde aranan zanlı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilde 17 farklı dosyadan aranması bulunan Ö.Ü'nün Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ö.Ü. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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