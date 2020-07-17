Son dakika haberleri: KAYSERİ Anne adaylarına parkta yoga eğitimi
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Son dakika haberleri: KAYSERİ Anne adaylarına parkta yoga eğitimi

Son dakika haberi: Anne adaylarına parkta yoga eğitimiKAYSERİ'de anne adayı 20 kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta yoga ve meditasyon eğitimi verildi.

17.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:48

Anne adaylarına parkta yoga eğitimi

KAYSERİ'de anne adayı 20 kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta yoga ve meditasyon eğitimi verildi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner ile Plastes ve Yoga Eğitmeni Betül Karataş, koronavirüs tedbirleri kapsamında anne adaylarına Alparslan Parkında yoga ve meditasyon eğitimi verdi. Parkta bir araya gelen hamile 20 kadın, yoga yaptı. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına hamilelik sürecinde neler yapmaları konusunda eğitim verdi. Plastes ve Yoga Eğitmeni Betül Karataş ise, anne adaylarına yoga yaptırdı. Doç. Dr. Gökalp Öner, "Kayseri'de ilk defa açık alanda bu eğitimi başlattık. Gebelere, hamilelik yogası ve meditasyon eğitimi veriyoruz. Bunu doğuma hazırlık kursu şeklinde planladık. Koronavirüs nedeniyle normalde kapalı alanlarda yaptığımız bir programı ilk defa açık alanda yapıyoruz. Bunun da gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'DOĞANIN OKSİJENİNDEN FAYDALANACAĞIZ'

Plastes ve Yoga Eğitmeni Betül Karataş ise, Kayseri'de ilk defa böyle bir eğitim yapıldığına dikkat çekerek, "Bugün açık havada yoga yapacağız. Sonunda da çok güzel bir meditasyon ekleyeceğiz. Açık havada böyle bir şey yapmak çok güzel. Doğanın enerjisi ve oksijeninden faydalanacağız. Koronavirüs nedeniyle hamilelerimiz spor salonlarında çalışmıyorlar. Evde yapabilecekleri hareketleri öğreteceğiz. Ödemlerini atmalarına yardımcı olacak, hareketler yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: KAYSERİ Anne adaylarına parkta yoga eğitimi

Kaynak: DHA

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