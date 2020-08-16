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Son dakika haberleri | KAYSERİ 30 yılda, 300'den fazla caminin duvarlarını süsledi

Gelen son dakika haberlerine göre 30 yılda, 300'den fazla caminin duvarlarını süslediKAYSERİ'de, evli ve 2 çocuk babası nakkaş Önder Narin (43), 30 yıldır Türkiye genelinde 300'ün üzerinde caminin duvarlarını süsledi.

16.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:05

30 yılda, 300'den fazla caminin duvarlarını süsledi

KAYSERİ'de, evli ve 2 çocuk babası nakkaş Önder Narin (43), 30 yıldır Türkiye genelinde 300'ün üzerinde caminin duvarlarını süsledi. Şu an Kırım'daki Cuma Camisi'nin duvar süslemeleri için çalışmaları sürdüren Narin, "Nakkaşlar olarak kültür elçileriyiz. Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne kadar gelen mesleği icra ediyoruz" dedi.

Kayseri'de yaşayan Önder Narin, çocuk yaşta Selçuklu ve Osmanlı döneminin mesleği olan nakkaşlık sanatına başladı. Geçen süreçte mesleğinde ustalaşan Narin, kendi ofisini kurdu. İş yerinde kurşun kalemiyle çizimlerini gerçekleştiren Narin, bunlarla daha sonra cami duvarlarını süslüyor. Narin, 30 yıldır sürdürdüğü mesleğinde, şimdiye kadar 42'si Kayseri'de olmak üzere Türkiye genelinde 300'dan fazla caminin duvarlarını süsledi. Narin'in duvarlarını süslediği camiler arasında Kayseri'deki Hulusi Akar Camii, Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii, İstanbul'da bulunan Çamlıca Camii, Ankara'da bulunan Melike Hatun Camii, Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bulunan cami, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bulunan cami yer alıyor. Narin, şu anda Kırım'da bulunan Cuma Camisi'nin duvar süslemeleri için çalışmalarına devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Önder Narin, 30 yıldır bu meslekle uğraştığını, sanatının en gelinebilir noktasında görevini yaptığını söyledi. Narin, "Bu da bize çok büyük mutluluk verdi. En son çalışmamız İstanbul'daki Çamlıca Camii'mizdi. Çamlıca Camii'nde 4 yıllık çalışmamız oldu. Ancak bu çalışma bize 15 yıl kattı. Orada yaptığımız çalışmalar çok büyük tecrübeler kattı" dedi.

'BİZLER KÜLTÜR ELÇİLERİYİZ'

Atölyelerde çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Önder Narin, "Profesyonel arkadaşlarımızla birlikte camilerimizi süslemek için gece gündüz çalışıyoruz. 'Çıtakari' dediğimiz sanat Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen bir sanat. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine büyük ilgiler olduğu için son dönemde ölmeye yüz tutmuş sanatları camilerde sıklıkla görmeye başladık. Bu da bize mutluluk veriyor. Çünkü sanatımızı daha güzel yerlere taşımaya bizi vesile kılıyor. Bizler nakkaşlar olarak kültür elçileriyiz. Çünkü Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne kadar gelen meslekleri icra ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'nın icra ettiği sanatlarda çok güzel eserler bırakmışlar. Bizler de onların temsilcileri olarak bu sanatı daha ileri taşımak için gayret ediyoruz. Şu anda son olarak çalışmamızı Kırım'da Cuma Camii'nde sürdürüyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haberleri | KAYSERİ 30 yılda, 300'den fazla caminin duvarlarını süsledi

Kaynak: DHA

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