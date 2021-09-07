Son dakika haberleri... Kayser'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Kayser'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Kayser'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan E.E. (33) ile B.Ş. (59) arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

B.Ş, yanında bulunan bıçak ile E.E'yi elinden ve bacağından yaraladı.

Kavga esnasında B.Ş'den bıçağı alan E.E. de B.Ş'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından kaçan E.E'yi kısa sürede yakaladı.

Son dakika haberleri... Kayser'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kayser'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kayser'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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