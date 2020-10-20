Son dakika haberleri: Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
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Son dakika haberleri: Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu

20.10.2020 18:28 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:32
Son dakika haberleri: Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu

Son dakika haberlerine göre Samsun'da kaynar su dolu kazanın içerisine düşen 7 yaşındaki çocuk yanarak hastanelik oldu.

Samsun'da kaynar su dolu kazanın içerisine düşen 7 yaşındaki çocuk yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Ondokuz Mayıs ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini yavuz temizlemek için kazanda ısıttığı suyun içine dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki T.A., yanarak yaralandı. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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