Son dakika haberleri | Kaynak makinasından çıkan yangın süpermarketin deposunu küle çevirdi Son dakika 3. sayfa haberi... - Kaynak makinasından çıkan yangın süpermarketin deposunu küle çevirdi İtfaiye 24 araç ve 48 personelle yangına müdahale ediyor Yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor Yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü ambulansla hastaneye sevk edildi...

- Kaynak makinasından çıkan yangın süpermarketin deposunu küle çevirdi

İtfaiye 24 araç ve 48 personelle yangına müdahale ediyor

Yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü ambulansla hastaneye sevk edildi

Süper market çalışanı Harun Furkan Azak:

"Kağıt havluların bulunduğu kısımda kaynak yapılıyor ve o esnada kıvılcım oraya sıçrayınca yangın başlamış"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarketin deposunda çıkan yangını yaklaşık iki buçuk saatte kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yangın, saat 09.20 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan bir süpermarketin depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre, depo içerisinde kaynak yapıldığı esnada çıkan yangın bir anda büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 24 araç 48 personel, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait 7 su tankeri, Serdivan Belediyesine ait 1 su tankeri, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, ilçe belediyelerden gelen su tankerleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 1 köpük kulesi ile yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlarında müdahale ettiği yangın esnasında bölgede bulunan iş yerleri ve evler boşaltıldı. Çıkan yangın sonrasında bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişiden 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çevrede bulunan ev ve iş yerlerine sıçramaması için büyük çapa harcarken vatandaşlar ise yangını söndürmek için seferber olan ekiplere su, ayran ve maske dağıtarak yardımcı oldu.

Kaynak yapılırken kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıkmış

Yangını söndürmek için seferber olan ekiplere su dağıtarak yardımcı olan Sami Boz, "Sabah saatlerinde depoda kaynak yapılırken kıvılcım sıçraması sonucu çıkmış yangın. Depoda bulunan kağıtlar tutuşmuş ve sonrasında yangın büyümüş. Şuanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra birçok sayıda ekip yangına müdahale ediyor, kısa bir zaman sonra da helikopter bekleniyor. Zarar büyük. İtfaiye erleri çok büyük mücadele vererek yangını söndürmeye çalışıyor. Sabah saatlerinden beri sürüyor yangın" dedi.

İtfaiye ekiplerine su ve ayran dağıttık

Yangının haber verilmesi üzerine izni iptal edilen ve itfaiye ekiplerine su, ayran ve havlu dağıtarak yardımcı olan süpermarket çalışanı Harun Furkan Azak, "Yangın çıktığı esnada evdeydim. İzinlerin iptal olduğunu duydum ve koşarak buraya geldim. İtfaiye ekiplerine su, ayran ve çalışan herkese aynı şekilde havlu, peçete, su ve ayran dağıttık. Kağıt havluların bulunduğu kısımda kaynak yapılıyor ve o esnada kıvılcım oraya sıçrayınca yangın başlamış. Kıvılcımlar kağıt havlulara sıçrıyor. Hafif yaralılar varmış ve durumları iyiymiş şuanda" diye konuştu.

Kaynak: İHA