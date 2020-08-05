Son dakika haberleri... Kaymakam Özaydın, ağacın gövdesine yapılan ahşap pansiyonu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Kaymakam Özaydın, ağacın gövdesine yapılan ahşap pansiyonu ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, ilçeye bağlı 1600 rakımlı Meşeli köyünde pansiyonculukla uğraşan Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftinin, kavak ağacı gövdesine yerden 4 metre yükseklikte yaptıkları ahşap evi ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Kaymakam Özaydın, ağacın gövdesine yapılan ahşap pansiyonu ziyaret etti
05.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:52

Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, ilçeye bağlı 1600 rakımlı Meşeli köyünde pansiyonculukla uğraşan Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftinin, kavak ağacı gövdesine yerden 4 metre yükseklikte yaptıkları ahşap evi ziyaret etti.

İlçedeki görevine bir süre önce başlayan Kaymakam Özaydın, turizm amaçlı olarak ağacın gövdesine tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan ağaç evde incelemelerde bulundu.

Kıvrak zekalarından dolayı evi yapan Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftini tebrik eden Özaydın, hayırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Özaydın, ağaç evi çok beğendiğini ve ilçenin turizmine katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sakin şehir unvanlı ilçemizin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Kaymakamlık olarak bazı projelerimiz ve çalışmalarımız var. Şavşat tarihi camileri, kaleleri, kiliseleri, Karagöl'ü, kültürel etkinlikleri ve doğal güzellikleriyle insanları cezbeden önemli bir turizm potansiyeline sahip ilçemizdir."

Cihat Küçükaltun ise doğal güzellikleriyle ünlü Şavşat Karagöl'e bir kilometre uzaklıktaki Meşeli köyünde, eşiyle 4 yıldır ev pansiyonculuğu yaptıklarını ifade etti.

Kendilerine ait bahçelerindeki kavak ağacının gövdesine 13 metrekarelik ahşap ev yaptığını belirten Küçükaltun, ahşap evin evimiz yöreyi ziyarete gelenlerin çok ilgisini çektiğini aktardı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü 3. Sayfa
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili Kaymakam görevden alındı
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili Kaymakam görevden alındı
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Yabancı uyruklu kadınlar için kurulan doğumhaneye baskın: Kapı zilini kırmızıya boyamışlar
Yabancı uyruklu kadınlar için kurulan doğumhaneye baskın: Kapı zilini kırmızıya boyamışlar
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Yaşar Güler Deniz Demir Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Müge Anlı Sezen Aksu Yeşim Salkım
Spor Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kaymakam Özaydın, ağacın gövdesine yapılan ahşap pansiyonu ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 11:57:06. #1.15#
title