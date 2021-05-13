Son dakika haberleri | Kaymakam Mehmetbeyoğlu, şehit ailelerinin bayramını kutladı
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Son dakika haberleri | Kaymakam Mehmetbeyoğlu, şehit ailelerinin bayramını kutladı

Son dakika haberleri | Kaymakam Mehmetbeyoğlu, şehit ailelerinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Mehmetbeyoğlu, beraberinde 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak'la polis ve askerlerle bayramlaştı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, polis ve askeri kontrol noktasında nöbet tutan güvenlik personelinin bayramını kutlayarak kolonya ve çikolata ikram etti.

Mehmetbeyoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra şehit ailelerini ziyaret edip bayramlarını kutlayarak Kuran-ı Kerim, bayrak ve çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin her zaman bizim için kıymetli olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerinin yanında olduğumuzu ve onlara sonsuz saygı ve minnet duyduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılı günler inşallah en yakın zamanda bitecektir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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