Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit kabirleri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit kabirleri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Yenice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit kabirleri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşe Çavuş, Hakim Gökhan Yıldız ve daire amirleri ile birlikte Şehit Hv. Plt. Yzb. Ali Birgül'ün kabrinde dua edildi. Ardından Şehit Jand. Er Gökhan Özkan ve Şehit Piy. Er Ali Bozkurt'un aileleri ve Gazi Emin Özdemir ile Gazi Sedat Özkan ziyaret edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı