Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit kabirleri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit kabirleri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Yenice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit kabirleri, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşe Çavuş, Hakim Gökhan Yıldız ve daire amirleri ile birlikte Şehit Hv. Plt. Yzb. Ali Birgül'ün kabrinde dua edildi. Ardından Şehit Jand. Er Gökhan Özkan ve Şehit Piy. Er Ali Bozkurt'un aileleri ve Gazi Emin Özdemir ile Gazi Sedat Özkan ziyaret edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Ebru Gündeş Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Kaymakam Göktaş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:11:04. #1.15#

title