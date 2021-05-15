Son dakika haberleri | Kaymakam Demirer'den şehit ailelerine bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kaymakam Demirer'den şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberleri | Kaymakam Demirer'den şehit ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal Adaksu ile şehit ailelerini ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal Adaksu ile şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk önce 2007 yılında şehit olan Selçuk Yabansu'nun annesi Muhteber Yabansu ve abisi Şerafettin Yabansu'yu ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Kaymakam Demirer, daha sonra 1992 yılında şehit olan Er Mehmet Zeki Özsubaşı'nın ağabeyi Mümin Özsubaşı'yı ziyaret etti. Kaymakam Demirer, şehidin babası Enver Özsubaşı ve şehidin annesi Kemaliye Özsubaşı'yla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam ve jandarma komutanın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Enver Özsubaşı, kendilerini unutmayıp ziyaretlerine gelen Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Oğlum 1992 yılında şehit olmuştu. Bundan önceki kaymakamlarımız da bizleri her zaman arayıp soruyordu. Bugün de kaymakamımız beraberindeki heyetle evimizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malazgirt ve Çanakkale başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Demirer, "Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli şehitlerimizin ailelileri bize şehitlerimizin birer emanetidir. Biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bugün Ramazan Bayramı, biz de bu bayram gününde şehit evladınızın yerine sizin ellerinizden öpmeye geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindekilerle Şehit Er Mehmet Zeki Özsubaşı ve Şehit Selçuk Yabansu'nun kabirlerini de ziyaret ederek dua okudu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Seda Sayan Beren Saat
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kaymakam Demirer'den şehit ailelerine bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:36:51. #1.16#

title