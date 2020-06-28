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Son dakika haberleri | KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI; KONTROL ALTINA ALINDI (3)

Son dakika haberi: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAKayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.

Son dakika haberleri | KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI; KONTROL ALTINA ALINDI (3)
28.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:08

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Havadan ve yerden yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.  Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: DHA

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