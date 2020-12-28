Son dakika haberleri | Kayıp yaşlı adam uçurumda ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Kayıp yaşlı adam uçurumda ölü bulundu

28.12.2020 01:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 01:08
Son dakika haberleri | Kayıp yaşlı adam uçurumda ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adamın otomobiliyle 250 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adamın otomobiliyle 250 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ali K. (75) hafta sonu kısıtlamasını geçirmek için gittiği Ekinözü ilçesi kırsal Kabaktepe Mahallesi'nden sabah 46 VB 109 plakalı aracıyla ayrıldı. Yaşadığı Elbistan ilçesindeki evine dönmeyen Ali K'nin yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapılan aramalar sonucu Ali K'nin kullandığı aracın Kabaktepe Mahallesi Çınarlı Mezrası yolunda 250 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Jandarmanın haber vermesi sonucu kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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