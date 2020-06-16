Son dakika haberleri | Kayıp olarak aranırken, çay hırsızlığından yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kayıp olarak aranırken, çay hırsızlığından yakalandı

Son dakika haberi: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir marketten çay hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Kayıp olarak aranırken, çay hırsızlığından yakalandı
16.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:55

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir marketten çay hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin yaklaşık 1 hafta önce Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu U.D. olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki marketten 1'er kiloluk 2 paket çay çalan kişi, iş yerinden çıkıp, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları polise ihbarda bulundu. Bölgede devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çay paketleriyle koşan bir kişiyi görünce yakalamak için harekete geçti. Hastane Caddesi'nde şüpheliyi yakalayan ekipler, gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyette yapılan UYAP sorgusunda U.D. olduğu ve yaklaşık 1 hafta önce Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ailesinin başvurusu nedeniyle kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Demet Evgar Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza İlaç Türk Kadın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kayıp olarak aranırken, çay hırsızlığından yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 18:27:11. #1.15#
title