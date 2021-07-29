Son dakika haberleri... Kayıp kardeşini ölü olarak buldu

Son dakika 3. sayfa haberi: DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan ve bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan bir kişi kardeşi tarafından evin yakınındaki barakada ölü olarak bulundu.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan ve bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan bir kişi kardeşi tarafından evin yakınındaki barakada ölü olarak bulundu.

?Olay, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 46 yaşındaki Abdurrahman Doğu kardeşiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldığı belirtildi. Kardeşi tarafından birgün boyunca çevrede aranan Doğu evinin yakındaki barakada ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede ölüm nedeninin dışarıdan belli olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından Doğu'nun candız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

?Ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

?Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

?(SY-MB-Y) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı