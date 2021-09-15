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Son dakika haberleri: Kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirmişti, kulübede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri: Kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirmişti, kulübede bulundu

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yaşlı adam ekiplerce dere yatağındaki bir kulübede bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yaşlı adam ekiplerce dere yatağındaki bir kulübede bulundu.

Akyazı'nın Kumköprü Mahallesi'nde yaşayan H.K. isimli vatandaş, eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, Sivil Toplum Kuruluşları ve Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde dere yatağındaki kulübede bulundu. H.K.'nın, yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri: Kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirmişti, kulübede bulundu

Son dakika haberleri: Kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirmişti, kulübede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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