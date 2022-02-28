Eşini Almanya'da öldüren adam Türkiye'de yakalandı

GAZİANTEP (İHA) - Edinilen bilgiye Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.

TÜRK-ALMAN POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON

KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ