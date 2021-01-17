Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı
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Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı

17.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:19
Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kaybolan Doktor Uğur Tolun'u (51) aramak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kaybolan Doktor Uğur Tolun'u (51) aramak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı. Keçi, sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve 13 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında destek için bölgeye gelen ve yamaçlarda doktora ait bir iz arayan itfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan bir keçiyi fark etti. Bunun üzerine keçinin bulunduğu yere giden 3 itfaiye eri, keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkararak güvenli bir noktaya getirdi. Keçi daha sonra sahibine teslim edildi.


- Kartepekocaeli
Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı
Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı
Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı
Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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